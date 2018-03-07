Сирійські повстанці заявили, що це вони збили російський Ан-26 вогнем з кулеметів – ЗМІ

Раніше в російському міноборони заявляли, що вогневого впливу на літаку не було.

Сирійське угрупування «Джейш аль-Іслам» оголосило, що літак Ан-26 з російськими військовими на борту був збитий.

По літаку, йдеться в заяві «Джейш аль-Іслам», яке цитує ліванське видання Ad-Diyar, був відкритий вогонь з кулеметів, коли він, заходячи на посадку, знаходився в ста метрах від землі передає Медуза.

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Знищення російського літака, стверджує «Джейш аль-Іслам», стало відповіддю на операцію урядових сил у Східній Гуті.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня при заході на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський військово-транспортний літак «Ан-26» Повітряно-космічних сил Росії. За попередніми даними, на борту перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу, всі вони загинули. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Пізніше в прес-службі Міноборони РФ уточнили, що на борту Ан-26 було 39 військовослужбовців.

«За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав аварії при заході на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 33 пасажири і шість членів екіпажу. Всі вони військовослужбовці збройних сил РФ», - йдеться в повідомленні. При цьому заявляється, що вогневого впливу на літаку не було.