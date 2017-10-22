Захоплення заручників у британському місті: озброєного чоловіка затримали, поліція відкидає теракт

Чоловік, який сьогодні, 22 жовтня, захопив заручників британському місті Нанітон, графство Ворикшир, був заарештований і наразі знаходиться під вартою в поліції.

Як йдеться в повідомленні на сайті поліції графства, люди в боулінгу та з сусідніх об'єктів були евакуйовані, під час інциденту ніхто не постраждав.

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«Ми хотіли б подякувати місцевим жителям за їх терпіння та співпрацю під час того, як офіційні особи займалися цим інцидентом. Ми раді, що ми змогли мирно вирішити інцидент та не було поранених. Я хотів би заспокоїти громаду Нанітона, що цей інцидент не пов'язаний з будь-якою терористичною діяльністю», – прокоментував ситуацію головний керівник поліції графства Алекс Франклін-Сміт (Alex Franklin-Smith).

Як повідомляв УНІАН, у британському місті Нанітон, графство Ворикшир, чоловік з рушницею захопив заручників у розважальному центрі. Один з очевидців заявив, що чоловік курив у будинку, коли йому зробили зауваження, він дістав рушницю.