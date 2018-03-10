Губернатор Флориди дозволив вчителям носити зброю в школах
Губернатор Флориди Рік Скотт підписав закон, який вводить нові правила на носіння зброї.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми будемо працювати над просуванням закону вперед, переконуючи кожен штат наслідувати приклад Флориди", - сказав Скотт.
Читайте такожУ Флориді схвалили носіння вчителями зброї в школах
На підписанні закону були присутні родичі загиблих під час стрілянини в школі Флориди.
Згідно з документом, мінімальний вік для придбання гвинтівок підвищується з 18 до 21 року, збільшується строк перевірки бажаючих придбати зброю, і дозволяється приховане носіння зброї деяким співробітникам шкіл. Для таких учителів будуть проводитися тренінги. При цьому школи можуть відмовитися від введеної ініціативи.
Також закон дозволяє збільшувати чисельність охорони в освітніх установах.
За даними Reuters, в цей же день Національна стрілецька Асоціація подала до суду на владу Флориди за введені вікові обмеження при купівлі вогнепальної зброї.