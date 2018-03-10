Губернатор Флориди дозволив вчителям носити зброю в школах

Згідно з документом, мінімальний вік для придбання гвинтівок підвищується з 18 до 21 року.

Губернатор Флориди Рік Скотт підписав закон, який вводить нові правила на носіння зброї.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми будемо працювати над просуванням закону вперед, переконуючи кожен штат наслідувати приклад Флориди", - сказав Скотт.

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На підписанні закону були присутні родичі загиблих під час стрілянини в школі Флориди.

Згідно з документом, мінімальний вік для придбання гвинтівок підвищується з 18 до 21 року, збільшується строк перевірки бажаючих придбати зброю, і дозволяється приховане носіння зброї деяким співробітникам шкіл. Для таких учителів будуть проводитися тренінги. При цьому школи можуть відмовитися від введеної ініціативи.

Також закон дозволяє збільшувати чисельність охорони в освітніх установах.

За даними Reuters, в цей же день Національна стрілецька Асоціація подала до суду на владу Флориди за введені вікові обмеження при купівлі вогнепальної зброї.