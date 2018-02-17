Російські боти розпалюють тему вільного обігу зброї в США після вбивства 17 людей у Флориді - ЗМІ

Найбільш популярні двослівні фрази (крім "президент Трамп"), що почали з'являтися на наступний день після стрілянини, мали на увазі саме інцидент у Флориді.

Після жахливої стрілянини в школі у Флориді американський Twitter переповнився дописами від ботів, яких асоціюють з російськими кампаніями впливу, на тему вільного обігу зброї.

Російська інформаційна кампанія в соцмережах розпалює цю тему, пише ТСН з посиланням на The Hill.

Веб-сайт Hamilton 68, який відстежує дописи у Twitter, пов'язані з російськими кампаніями впливу, встановив тенденцію до збільшення кількості хеш-тегів і тем, таких як #Parkland, #guncontrolnow, #Florida та #guncontrol, а також імені нападника – Nikolas.

Читайте такожУ Мережі з'явилося відео стрілянини в школі у Флориді, де загинули 17 людейІнший веб-сайт, Botcheck.me, який виявляє політичних і пропагандистських ботів, зазначає, що найбільш популярні двослівні фрази (крім "президент Трамп"), що почали з'являтися на наступний день після стрілянини, мали на увазі саме інцидент у Флориді.

Деякі оператори ботів створюють хеш-теги й поширюють їх, допоки їх не підхоплять інші користувачі. Інші боти використовують хеш-теги, які вже є в мережі, щоб спробувати влізти в розмову та загострити її.

Як повідомляв УНІАН, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.

Стрілком виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни. Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.