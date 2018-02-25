Спецслужби США підозрюють Росію в кібератаках на Олімпійські ігри – The Washington Post

Спецслужби припускають, що російські хакери хотіли спробувати зірвати церемонію закриття Олімпійських ігор.

Спецслужби США підозрюють Росію в кібератаках на електронні системи, які обслуговують Олімпійські ігри в Пхенчхані.

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Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США.

Як стверджує джерело видання, російські хакери намагалися діяти так, ніби кібератаку влаштувала КНДР. За даними джерела, російська військова розвідка ГРУ до початку лютого мала доступ до 300 пов'язаних з Іграми комп'ютерів через зламані маршрутизатори для передачі інтернет-з'єднання. Також американські спецслужби припускають, що російські хакери хотіли спробувати зірвати церемонію закриття Олімпійських ігор у Пхенчхані.

На церемонії відкриття Ігор 9 лютого глядачі і журналісти зіткнулися із серйозними перебоями у роботі Інтернету і зв'язку на стадіоні, де проходив захід. Прес-секретар оргкомітету Олімпіади Ненсі Пак заявила, що організатори докладуть усіх зусиль, щоб уникнути повторення ситуації під час церемонії закриття змагань 25 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, в південнокорейському Пхенчхані завершилася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет не дозволив спортсменам Росії пройти під своїм прапором. Як і на відкритті, росіяни з'явилися під нейтральним олімпійським прапором.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада-2018 проходила з 9-го по 25 лютого. Майже три тисячі атлетів представляли 92 країни. Змагання проходили в 15 видах спорту, де було розіграно 102 комплекти медалей. Загальний медальний залік виграли норвежці.