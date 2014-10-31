Президент Румунії заявив, що має намір прийняти молдавське громадянство

Президент Румунії Траян Бесеску, який залишає свою посаду в грудні після закінчення строку повноважень, заявив, що прийме громадянство Молдови, щоб просувати ідею об'єднання двох країн. Про це він сказав в інтерв'ю молдавському телебаченню, передає ТАСС.

"Я приїду з прощальним візитом до Кишинева й подам заяву на отримання громадянства Молдови. Днями я обговорював це питання з президентом республіки Ніколаєм Тімофті. Я дуже цього хочу, це велика честь для мене", - заявив Бесеску.

Він висловився за необхідність об'єднання двох країн в майбутньому. "Я мрію про об'єднання Румунії з Молдовою, оскільки ми - один народ, що живе в двох незалежних державах", - зазначив Бесеску.

Читайте такожПарламент Румунії направив до Ради ЄС декларацію з вимогою відставки президента країни

Глава Румунії визнав, що для об'єднання поки що не створені необхідні умови. "Коли більшість румунів з обох країн захочуть жити в одній державі, тоді це, безумовно, відбудеться", - вважає Бесеску.

Раніше президент Румунії зробив кілька скандальних заяв. "У 2014 році влада Румунії повинні відкрито заявити, що Молдова - це румунська земля", - сказав Бесеску. На його думку, "возз'єднання двох держав має стати третім національним проектом Румунії після вступу до НАТО й Євросоюзу".

Читайте такожБесеску: Румунія повинна відкрито заявити, що Молдова є румунською землею

Цю заяву жорстко розкритикували в Кишиневі. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке відповів, що подібні висловлювання офіційних осіб дестабілізують політичну ситуацію і можуть тільки нашкодити.