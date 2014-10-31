Президент Румунії заявив, що має намір прийняти молдавське громадянство
Бесеску зазначив, що подасть заяву на отримання громадянства Молдови під час прощального візиту до Кишинева.
Президент Румунії Траян Бесеску, який залишає свою посаду в грудні після закінчення строку повноважень, заявив, що прийме громадянство Молдови, щоб просувати ідею об'єднання двох країн. Про це він сказав в інтерв'ю молдавському телебаченню, передає ТАСС.
"Я приїду з прощальним візитом до Кишинева й подам заяву на отримання громадянства Молдови. Днями я обговорював це питання з президентом республіки Ніколаєм Тімофті. Я дуже цього хочу, це велика честь для мене", - заявив Бесеску.
Він висловився за необхідність об'єднання двох країн в майбутньому. "Я мрію про об'єднання Румунії з Молдовою, оскільки ми - один народ, що живе в двох незалежних державах", - зазначив Бесеску.
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Глава Румунії визнав, що для об'єднання поки що не створені необхідні умови. "Коли більшість румунів з обох країн захочуть жити в одній державі, тоді це, безумовно, відбудеться", - вважає Бесеску.
Раніше президент Румунії зробив кілька скандальних заяв. "У 2014 році влада Румунії повинні відкрито заявити, що Молдова - це румунська земля", - сказав Бесеску. На його думку, "возз'єднання двох держав має стати третім національним проектом Румунії після вступу до НАТО й Євросоюзу".
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Цю заяву жорстко розкритикували в Кишиневі. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке відповів, що подібні висловлювання офіційних осіб дестабілізують політичну ситуацію і можуть тільки нашкодити.