Екс-канцлер Німеччини Коль засудив санкції ЄС проти РФ

Про це повідомляє німецький тижневик Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, який цитує слова колишнього канцлера із його нової книжки Aus Sorge um Europa ("Із турботи про Європу"), передає DW.DE.

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У ній Гельмут Коль розкритикував те, що провідні держави, які входять до G7, зустрілися у червні цього року без Росії. Цей факт засмутив колишнього політика.

У 1998 році Гельмут Коль, тоді ще чинний глава уряду Німеччини, домігся прийняття Росії до клубу провідних промислових країн. Тож він написав: "У результаті як Захід, так і Росія з Україною мають пильнувати, щоб ми не втратили усе, чого ми вже раніше досягли".

Таким чином Гельмут Коль долучився до двох своїх колег по посаді канцлера Німеччини - наступника Гергарда Шредера та попередника Гельмута Шмідта, які з розумінням поставилися до політики Росії, засуджуючи, теперішню політику Заходу з огляду на кризу в Україні. Презентація згаданої книжки Гельмута Коля відбудеться у понеділок, 3 листопада, у Франкфурті-на-Майні за участю автора та нового президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.