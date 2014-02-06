Шредер вважає, що "українську проблему" необхідно вирішувати разом із Росією

Опубліковані глави з книги видатного німецького політика присвячені головним чином «українській проблемі», для вирішення якої, як вважає Герхард Шредер, необхідне співробітництво між ЄС і Росією, повідомляє РБК-Україна.

Читайте такожСитуацію в Україні обговорять на зимовій сесії ОБСЄПолітик переконаний, що європейські політики не мають права змушувати Київ обирати між Євросоюзом і Росією. Тому ЄС необхідно вести переговори про асоціацію не тільки з Україною, але і з РФ. У цьому випадку європейсько-російські відносини будуть динамічно розвиватися, а Україна зможе зберегти політичну стабільність.

Точку зору Герхарда Шредера про необхідність співпраці між Росією і ЄС для вирішення українського кризи поділяють німецькі політики. Так, депутат Бундестага Філіп Місфельдер (Philipp Mißfelder), який є спікером фракції ХДС/ХСС з питань зовнішньої політики, висловився за активну участь Москви у врегулюванні протистояння між українською владою і оппозицией.Немецкий парламентарій переконаний, що зупинити конфлікт вдасться тільки в тому випадку, якщо ЄС буде діяти «разом з Росією».

Аналогічної позиції дотримується і відомий експерт у галузі міжнародних відносин, Керівник відділу Східної Європи і головний редактор російської редакції Deutsche Welle Інго Маннтойфель. Він вважає, що ЄС має розробити нову, більш прагматичну політику щодо України і проводити її, враховуючи інтереси Росії. Зміцнюючи відносини з Україною, Євросоюз повинен одночасно запропонувати російському керівництву створити зону вільної торгівлі. В результаті виникне зона вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока, в яку будуть міцно інтегровані, як Україна, так і Росія.