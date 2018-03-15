Манафорту загрожує понад 300 років в’язниці

Колишнього політтехнолога Януковича звинувачують у податкових та фінансових махінаціях, змовах та порушеннях лобіювання іноземних інтересів.

Скандальний політтехнолог Пол Манафорт може провести решту свого життя у в’язниці, йому загрожує позбавлення волі строком понад 300 років.

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Про це повідомляє CNN. Зазначається, що минулого тижня окружний суд східного округу Вірджинії у США помістив Манафорта під домашній арешт з вимогою носити електронний браслет та заставою у 10 млн доларів. При цьому, у жовтні минулого року Манафорта вже помістили під аналогічний домашній арешт із заставою у іншій справі за рішенням федерального суду у Вашингтоні.

У Вірджинії Манафорта, зокрема, звинувачують в несплаті податків (прокурори очікують вироку у 8 років позбавлення волі). Проти нього також висунули звинувачення у 9 епізодах фінансових махінацій, за кожне з яких підозрюваний може отримати максимум 30 років в’язниці (усього – 270 років).

В той же час, у «вашингтонській» справі Манафорту загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у п’яти епізодах злочинної змови та незаконного лобіювання інтересів іноземців.

Раніше повідомлялося про те, що за змову проти США колишньому керівнику виборчого штабу нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Полу Манафорту може загрожувати 80 років ув'язнення. Зокрема, йому, вочевидь, доведеться відповісти і за роботу піарника та лобіста екс-президента-втікача Віктора Януковича.

За одним зі звинувачень – політтехнолог збагачувався в Україні, а на батьківщині не платив з цих грошей податків. В той же час, ФБР зацікавилось Манафортом передусім через можливе втручання Росії у президентські вибори у США.