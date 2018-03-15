З речами — на вихід: що послідує за видворенням російських дипломатів із Великобританії

Останнім часом зберігається достатньо багато протиріч між колективним Заходом і Російською Федерацією, а особливо загострилися відносини по лінії Лондон — Москва. І традиційно саме Великобританія найбільш жорстко реагує на випади Росії.

Рішення Великобританії вислати з країни 23 російських дипломатів у відповідь на історію з отруєнням Сергія Скрипаля — це нормальна практика. Як правило, якщо виникає підозра про здійснення терористичних або недружніх актів однією країною на території іншої країни, і ця підозра має певне обґрунтування, то першим кроком є видворення дипломатів.

Другим кроком зазвичай є припинення або призупинення політичних контактів із керівництвом або представництвом країни, що вдалася до недружніх кроків. Тому цілком логічно, що міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова також не хочуть бачити у Великобританії.

Великобританія не отримає сатисфакції від Росії по формальних чи неформальних каналах, це може призвести до запровадження спеціальних санкцій і призупинення будь-яких політичних консультацій, зустрічей і контактів на всіх рівнях та в усіх міжнародних організаціях

Третім кроком, скоріше за все, стануть адміністративні арешти і «заморожування» активів компаній, які потенційно можуть бути причетними до здійснення терористичної атаки. А це можуть бути як хімічні компанії, так і компанії, безпосередньо пов’язані з ГРУ чи ФСБ РФ, або компанії, пов’язані із керівництвом російського силового блоку чи адміністрацією президента Путіна.

Також можна очікувати подальшої синхронізації з діями Великобританії дій інших країн, які наближені або орієнтуються на неї. Зокрема, вже пролунала заява з боку Сполучених Штатів Америки про підтримку ініціативи Великобританії про видворення російських дипломатів. Аналогічна реакція може з’явитися після цього і з боку Канади, і з боку інших країн Британської Співдружності.

Крім того, якщо Великобританія не отримає сатисфакції від Росії по формальних чи неформальних каналах, це може призвести до запровадження спеціальних санкцій і призупинення будь-яких політичних консультацій, зустрічей і контактів на всіх рівнях та в усіх міжнародних організаціях.

Ми вже бачимо, що Росія заперечує не факт отруєння Скрипаля бойовою речовиною, а свою пряму причетність до цього. Це чимось нагадує те, як Росія поводилася і вибудовувала свою лінію захисту, коли був збитий малайзійський «Боїнг» над територією України

Якою в даній ситуації може бути реакція Москви? Передусім можна чекати симетричної відповіді, тобто Росія теж видворить британських дипломатів. Скоріше за все, зупиниться або призупиниться діяльність британських недержавних благодійних організацій на території Російської Федерації. Очевидно, ми також побачимо, а, точніше, ми вже можемо спостерігати інформаційну кампанію проти Великобританії у російських ЗМІ.

Також будуть спроби Москви якимось чином відіграти ситуацію назад шляхом розповсюдження різноманітних фейків стосовно того, що виробником отруйної речовини могла бути Україна або треті країни, які могли мати доступ до цієї речовини. Ми вже бачимо, що Росія заперечує не факт отруєння Скрипаля бойовою речовиною, а свою пряму причетність до цього. Це чимось нагадує те, як Росія поводилася і вибудовувала свою лінію захисту, коли був збитий малайзійський «Боїнг» над територією України: спочатку вона заявляла, що «це зробили не ми, такого не було», потім вона говорила: «Бук» — не наш», потім — «якщо «Бук» наш, то збили не наші солдати», а потім — «якщо наші солдати, то це сталося випадково» і далі в такому дусі. Дуже схожа поведінка і тепер.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства