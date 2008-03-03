Євросоюз не задоволений законодавством Китаю

Європейській Союз в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) проведе консультації з Китаєм щодо монополії “Сіньхуа” на ринку фінансової інформації країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія вирішила порушити такі консультації в рамках СОТ оскільки не змогла знайти вирішення проблеми під час двосторонніх переговорів.

Євросоюз, зокрема, не задоволений законодавством Китаю, якій заборонив закордонним постачальникам фінансової інформації напряму працювати з китайськими споживачами та вимагає укладати угоди лише через агента, яким має виступати китайське інформаційне агентство “Сіньхуа”.

“І це при тому що “Сіньхуа” нещодавно започаткував свій сервіс фінансової інформації, вивівши його на конкурентний ринок з іноземними постачальниками”, - зазначається у повідомленні Єврокомісії, переданому УНІАН.

Разом із ЄС про намір провести консультації в рамках СОТ з цього питання заявили і Сполучені Штати Америки.

“Конкурентний та відкритий ринок фінансової інформації є джерелом життєвої сили сильного фінансового сектору, але китайські правила порушують баланс проти іноземних компаній”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН. Разом з тим, він висловив сподівання в тому, що сторонам вдасться вирішити це питання в дружній та взаємовигідній атмосфері.

Єврокомісія вважає, що правила Китаю по відношенню до іноземних постачальників сервісів фінансової інформації порушують зобов’язання, взяті цією країною перед приєднанням до СОТ в 2001 році.