"М'ясорубка" з крісел: на гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога, є постраждалі (відео)

Кілька гондол, на яких перебували туристи, з'їхали вниз, до нижньої станції канатної дороги, й зіткнулися одна з одною.

10 осіб постраждали на гірськолижному курорті Грузії Гудаурі, де вийшла з ладу канатна дорога.

МВС Грузії почало розслідування у зв'язку з аварією, передають "Новости-Грузия", посилаючись на заяву компанії розвитку курортів міністерства економіки та сталого розвитку Грузії.

За попередньою інформацією, аварія на канатці сталася через відключення електроенергії. Кілька гондол, на яких перебували туристи, з'їхали вниз, до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною.

На місці працювали три екіпажі рятувальників і медиків. Постраждалих перевезли в амбулаторію Гудаурі. Наразі медики оцінюють стан усіх пацієнтів як середньо тяжкий.

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"Компанія розвитку курортів міністерства економіки та сталого розвитку вже зв'язалася з компанією "Доппельмайєр" (Doppelmayr), яка виробляє канатні дороги, для того, щоб відбулося негайне реагування на факт, і щоб вони прислали експертів для встановлення причин. Компанія готова відшкодувати всі витрати на лікування постраждалих", — наголошується у заяві.

"Численні травми у людей, які потрапили під "м'ясорубку" з крісел, переломи та забої у тих, хто встиг або здогадався зістрибнути. Вдалося зупинити канатку лише через 1,5-2 хвилини", - йдеться у підписі до відео, опублікованому на YouTube-каналі Peter Knyshov.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Гудаурі - один з найбільш популярних гірськолижних курортів Грузії. Він розташований поблизу дороги, що веде до грузинсько-російського кордону, на висоті більше 2 тисяч метрів над рівнем моря. Висота снігового покриву на схилах досягає 1,5 метра.

Більшість гірськолижних трас на курорті розраховані на новачків, дітей та любителів, але є траси й для професіоналів. Традиційно гірськолижний сезон в Гудаурі триває з грудня по травень.