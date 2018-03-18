Лондон може зобов'язати оточення Путіна відзвітувати про свою власність в Британії - The Guardian

За даними ЗМІ, пов'язані з режимом Путіна російські чиновники і олігархи володіють нерухомістю у Великобританії щонайменше на 1,1 мільярда фунтів.

У британському парламенті вимагають зобов'язати російських політиків і олігархів розкрити дані про їхню власність на території Великобританії і відзвітувати про джерела доходів, які дозволили їм здійснити ці придбання.

Про це в суботу, 17 березня, пише газета The Guardian, передає DW.com.

Як зазначає видання, з цією ініціативою виступили впливові представники Соціал-демократичної лейбористської партії і ліберал-демократів. За їхніми даними, пов'язані з режимом Путіна російські чиновники і олігархи володіють нерухомістю у Великобританії щонайменше на 1,1 мільярда фунтів, причому ця цифра може бути значно занижена через застосування офшорних схем.

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Зокрема, в статті згадується перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов, який володіє двома квартирами в престижному районі Лондона, неподалік від будівлі міністерства оборони країни. Ці квартири, вартістю в 11,4 млн фунтів стерлінгів, були придбані в 2014 році компанією, що, "за даними російського опозиціонера Олексія Навального, належить Шувалову. Дохід першого віце-прем'єра в 2014 році, згідно з його декларацією, склав 112 тисяч фунтів стерлінгів, зазначає британське видання.

The Guardian пише, що британська влада збираються ввести так звані "поправки Магнітського" до законопроекту про відмивання грошей і тим самим перешкодити в'їзду у Великобританію осіб, замішаних у корупції або порушенні прав людини. Однак цих заходів буде недостатньо і вони будуть мати "лише мінімальний ефект", вважають лейбористи і ліберал-демократи.

У Великобританію "спокійно приїжджають люди, які знаходяться під санкціями", заявив в п'ятницю в інтерв'ю DW опозиціонер і бізнесмен Євген Чичваркін, який живе в Лондоні. "Британський інтерес в тому, щоб ці люди продовжували вкладати сюди гроші", - говорить Чичваркін, який назвав отруєння Скрипаля "прилюдної стратою".

Між тим, за інформацією деяких джерел, британська поліція зв'язалася з низкою росіян, що попросили притулку у Великобританії, і попросила їх посилити заходи безпеки. Британські спецслужби вже не виходять з "низького рівня небезпеки" росіян, які для живуть у Великобританії.