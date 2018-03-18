"Не рипайтеся": у Чечні члени комісії пригрозили відібрати у прихильників Навального телефони

19:01, 18 березня 2018
Світ
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Рамзан Кадиров / REUTERS

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Як передає Російська служба Бі-бі-сі, двоє спостерігачів спробували зняти на відео людей, які прибулих голосувати. Тоді члени комісії пригрозили відібрати у них телефони.

"Сказали: сідайте он там і не рипайтеся", - розповів один зі спостерігачів. За його словами, тепер вони побоюються за свою безпеку і не можуть далі продовжувати спостереження.

Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ зафіксували вкидання бюлетенів.

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