"Не рипайтеся": у Чечні члени комісії пригрозили відібрати у прихильників Навального телефони
19:01, 18 березня 2018Світ
1236
Спостерігачі на виборах Пуніна поскаржилися на тиск в Грозному.
Рамзан Кадиров / REUTERS
Спостерігачі від штабу Олексія Навального, що відправилися в Чечню спостерігати за ходом виборів президента Росії, повідомили про тиск з боку членів виборчої комісії.
Читайте такожДіма Білан похизувався бізнес-джетом, на якому літав голосувати
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, двоє спостерігачів спробували зняти на відео людей, які прибулих голосувати. Тоді члени комісії пригрозили відібрати у них телефони.
"Сказали: сідайте он там і не рипайтеся", - розповів один зі спостерігачів. За його словами, тепер вони побоюються за свою безпеку і не можуть далі продовжувати спостереження.
Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ зафіксували вкидання бюлетенів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна