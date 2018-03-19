Вибори президента в РФ: після підрахунку 90% протоколів Путін набрав більше 76% голосів

03:31, 19 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

За даними ЦВК, після опрацювання 90% бюлетенів чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,41%.

Павло Грудінін набирає 12,05%, Володимир Жириновський набирає 5,85%.

Інші кандидати до теперішнього моменту набирають менше 2% голосів: Ксенія Собчак отримала 1,59%, Григорій Явлінський — 0,98% голосів, Борис Титов – 0,73%, Максим Сурайкін — 0,68%, Сергій Бабурін – 0,65%.

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Володимир Путін отримав рекордну підтримку виборців у своїй кар'єрі, свідчать дані ЦВК.

Після обробки понад 90% протоколів, Путін набирає 76,51% голосів, його підтримали 49,9 млн виборців.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконного анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. "Голосування" проходить у тому числі на території тимчасово окупованого українського півострова.

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Теги: #Росія#вибори Путіна