МЗС Швеції викликало посла Росії для надання роз'яснень з приводу «Новачка»

У відомстві просять роз'яснити звинувачення з боку Москви у справі про бойову отруйну речовину.

Російський посол у Швеції повинен у вівторок, 20 березня, прибути до Міністерства закордонних справ цієї країни для надання роз'яснень з приводу звинувачень з боку Москви у справі про отруйну речовину «Новачок».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що найбільш ймовірними джерелами походження бойової отруйної речовини «Новачок» є Британія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.

Читайте такожОтруйну речовину могли підкинути у валізу доньки Скрипаля в Москві - The Telegraph

Фахівці Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) почали збір зразків речовини, яка призвела до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. За деякими джерелами, Британія попросила ОЗХЗ провести незалежне дослідження проб, узятих на місці злочину в Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля, який отримав притулок у Великій Британії, і його доньку виявили 4 березня у Солсбері непритомними. Відтоді вони їх стан не змінився. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок».

Російська сторона всі звинувачення відкидає. У день президентських виборів у Росії, ввечері 18 березня, Володимир Путін назвав абсурдними звинувачення з боку влади Великої Британії та її союзників.