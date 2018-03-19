МЗС Швеції викликало посла Росії для надання роз'яснень з приводу «Новачка»

21:08, 19 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що найбільш ймовірними джерелами походження бойової отруйної речовини «Новачок» є Британія, Словаччина, Чехія, Швеція і, можливо, США.

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Фахівці Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) почали збір зразків речовини, яка призвела до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. За деякими джерелами, Британія попросила ОЗХЗ провести незалежне дослідження проб, узятих на місці злочину в Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля, який отримав притулок у Великій Британії, і його доньку виявили 4 березня у Солсбері непритомними. Відтоді вони їх стан не змінився. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок».

Російська сторона всі звинувачення відкидає. У день президентських виборів у Росії, ввечері 18 березня, Володимир Путін назвав абсурдними звинувачення з боку влади Великої Британії та її союзників.

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Теги: #Росія#Швеція#Сергій Скрипаль