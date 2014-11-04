У Польщі заклик Горбачова визнати Крим російським назвали "незграбною спробою потрапити в політику"
Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина розкритикував першого президента СРСР Михайла Горбачова за заклик визнати окупований Росією Крим російською територією.
Як повідомляє польське інформагентство РАР, Схетина закликав не надавати великого значення цьому коментарю Горбачова.
”Я переконаний, мало хто в світі та Європі поділяє таку точку зору”, - сказав Схетина журналістам.
Він заявив, що оцінює слова Горбачова як ”незграбну спробу потрапити в нинішню російську політику людини, яка вже не має нічого спільного з цією політикою”.
Читайте такожНіхто не визнає так званих "виборів" бойовиків "ДНР" та "ЛНР" - МЗС Польщі У свою чергу екс-голова уряду Польщі та колишній президент Європарламенту Єжі Бузек також закликав не надавати великої ваги словам Горбачова. ”Більшість європейців вважає, що це (анексія Криму) було порушенням базових міжнародних прав”, - сказав він.
Бузек наголосив, що найважливішою в цій ситуації є офіційна позиція Європейського Союзу, США, урядів держав та міжнародних інституцій.
”Без жодних сумнівів, Росія жахливо познущалась над міжнародним законодавством та системою цінностей, на базі яких будується європейська інтеграція та ООН”, - сказав він.
Як відомо, Горбачов в опублікованому днями в італійському La Repubblica інтерв`ю висловився на захист політики президента РФ Володимира Путіна у контексті конфлікту з Україною та заявив, що слід змиритися з тим, що Крим став частиною Росії.