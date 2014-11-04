У Польщі заклик Горбачова визнати Крим російським назвали "незграбною спробою потрапити в політику"

Як повідомляє польське інформагентство РАР, Схетина закликав не надавати великого значення цьому коментарю Горбачова.

”Я переконаний, мало хто в світі та Європі поділяє таку точку зору”, - сказав Схетина журналістам.

Він заявив, що оцінює слова Горбачова як ”незграбну спробу потрапити в нинішню російську політику людини, яка вже не має нічого спільного з цією політикою”.

Читайте такожНіхто не визнає так званих "виборів" бойовиків "ДНР" та "ЛНР" - МЗС Польщі У свою чергу екс-голова уряду Польщі та колишній президент Європарламенту Єжі Бузек також закликав не надавати великої ваги словам Горбачова. ”Більшість європейців вважає, що це (анексія Криму) було порушенням базових міжнародних прав”, - сказав він.

Бузек наголосив, що найважливішою в цій ситуації є офіційна позиція Європейського Союзу, США, урядів держав та міжнародних інституцій.

”Без жодних сумнівів, Росія жахливо познущалась над міжнародним законодавством та системою цінностей, на базі яких будується європейська інтеграція та ООН”, - сказав він.

Як відомо, Горбачов в опублікованому днями в італійському La Repubblica інтерв`ю висловився на захист політики президента РФ Володимира Путіна у контексті конфлікту з Україною та заявив, що слід змиритися з тим, що Крим став частиною Росії.