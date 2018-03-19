У США безпілотна машина Uber на смерть збила пішохода

Це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участю безпілотного автомобіля.

Безпілотний автомобіль компанії Uber на смерть збив жінку-пішохода в Арізоні (США).

Інцидент стався в місті Темпі, пише The New York Times.

За інформацією видання, це перший відомий випадок загибелі пішохода в аварії за участю безпілотного автомобіля. У компанії повідомили, що на час розслідування тестування машин без водіїв поки призупинено в Темпі, Пітсбургу, Сан-Франциско й Торонто.

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Розробники безпілотних автомобілів розраховували, що ці транспортні засоби будуть безпечніше звичайних: водії не відволікаються на дорогах і завжди дотримуються правил дорожнього руху. Однак автономні системи не пристосовані до непередбачуваних ситуацій.

Uber почав випробування безпілотних таксі в Піттсбурзі, США, в травні 2016 року. Для клієнтів поїздки без водія стали доступні в тестовому режимі у вересні того ж року. У березні 2018 року компанія подала у Відомство з патентів і товарних знаків США папери на реєстрацію способу, за допомогою якого безпілотні автомобілі будуть спілкуватися з пішоходами.