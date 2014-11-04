На півдні Таїланду волонтерам роздали майже 3 тисячі гвинтівок для боротьби з ісламістами

Військові в Таїланді роздали волонтерам на півдні країни майже 3 тисячі гвинтівок для боротьби з діючими в регіоні ісламістами.

Правозахисники виступають проти такого кроку, який може, за їх словами, лише погіршити ситуацію, передає BBC.

За останні 10 років в результаті нападів ісламістів на півдні Таїланду загинули понад 6 тисяч осіб.

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Уряд Таїланду вже кілька років намагається провести мирні переговори з бунтівниками, які домагаються більшої автономії для південних провінцій Яла, Паттані й Наратхіват, де проживають переважно мусульманами. Переважна більшість населення Таїланду - буддисти.

Військовий уряд Таїланду обіцяє покласти край кровопролитному конфлікту за рік, але не уточнює, як саме збирається це зробити.