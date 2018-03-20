Маккейн розкритикував Трампа за привітання диктатора Путіна з перемогою на фіктивних виборах

Привітавши Путіна з перемогою Трамп образив кожного громадянина Росії.

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн розкритикував рішення президента США Дональда Трампа привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах.

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Відповідну заяву опубліковано на його сторінці в Facebook.

У своєму повідомленні Маккейн назвав Путіна диктатором, а російські вибори - фікцією.

"Президент США не є лідером Вільного світу, вітаючи диктатора з перемогою у фіктивних виборах. Зробивши це з Володимиром Путіним, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і справедливих виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни. В тому числі, численних російських патріотів, які так ризикували, щоб протестувати і протистояти путінському режиму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Трамп сьогодні у телефонній розмові привітав Путіна з переобранням на посаду президента РФ. Після дзвінка глава Білого дому заявив, що зустрінеться з Путіним у недалекому майбутньому.