У Пакистані юрба мусульман забила до смерті подружжя за неналежне ставлення до Корану

У відповідь на вбивство, що сталося в місцевості Кот-Радга-Кішан за 60 кілометрів на південний захід від міста Лагора, столиці пакистанської провінції Пенджаб, головний міністр провінції Шахбаз Шаріф призначив комісію, що має терміново розслідувати його обставини, і наказав посилити заходи безпеки в переважно християнських кварталах у всій провінції, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожУ Сніжному терористи закатували військового комісараВ Ісламській Республіці Пакистан, де іслам є державною релігією за Конституцією, дійсне чи уявне неповажне ставлення до ісламу з боку релігійних меншин нерідко викликає самосуди, внаслідок яких убили десятки людей. За Кримінальним кодексом Пакистану, зокрема, свідоме блюзнірство щодо Корану, кожен примірник якого є священним, тягне довічне ув’язнення.