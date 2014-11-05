У Росії вирішили публічно знищити демонтований пам'ятник Джобсу

Про це у вівторок, 4 листопада, повідомив телеканал "Дождь".

Для прийняття остаточного рішення холдинг улаштував відкрите голосування в Інтернеті. Рішення мають ухвалити до 1 грудня 2014 року.

"ЗЄФС схиляється до акту публічного знищення цього символу нашої сліпої і помилкової віри в легенду про геніальність Стіва Джобса, який на порожньому місці створив велику світову IT-компанію. Публічні і богохульні заклики до содомії з боку Тіма Кука стали останньою краплею, що переповнила чашу нашого терпіння", – заявили в холдингу.

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Пам'ятник у вигляді великого айфона демонтували після того, як чинний голова компанії Apple Тім Кук зізнався, що він – гей. Ще однією з причин такого рішення, як зазначили в прес-службі "Західно-Європейського фінансового союзу", стало твердження екс-співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена про те, що ґаджети компанії Apple надають спецслужбам США дані про їх власників.

Також у холдингу повідомили, що до 1 грудня планують заснувати "масові винагороди" для російських громадян, які публічно відмовляться від використання продукції компанії Apple.

Нагадаємо, що російський депутат Мілонов хоче заборонити в'їзд голові Apple Тіму Куку.