Євросоюз відкликає свого посла з Росії для консультацій у "справі Скрипаля" - Reuters

"ЄС згоден з оцінкою уряду Сполученого Королівства, що дуже ймовірно, що Російська Федерація несе відповідальність за отруєння Скрипаля", - сказано в повідомленні.

Лідери країн Європейського союзу підтримали Великобританію - ЄС вирішив на знак солідарності відкликати свого посла з Москви для консультацій через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

Про це повідомляє Reuters. "ЄС згоден з оцінкою уряду Сполученого Королівства, що дуже ймовірно, що Російська Федерація несе відповідальність за отруєння Скрипаля, і що немає правдоподібного альтернативного пояснення", - йдеться в спільній заяві ЄС.

"Європейський союз відкликає свого посланника в Москву, німецької дипломата Маркуса Едерера, на один місяць для консультацій", - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля і його дочку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії.

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Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.