У будівлі згорілого ТРЦ у Кемерові обвалився дах

Пожежа сталась на площі 1,6 тис. квадратних метрів із подальшим обваленням покрівлі, перекриттів між четвертим і третім поверхами, повідомили в МНС.

У Кемерові дах згорілого торгово-розважального центру «Зимова вишня» обвалився майже по всій площі пожежі в 1,5 тис. квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє МНС Росії.

«Сталась пожежа на площі 1,6 тис. квадратних метрів із подальшим обваленням покрівлі, перекриттів між четвертим і третім поверхами на площі 1,5 тис. квадратних метрів», - сказав представник відомства.

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Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру загорілась удень у неділю, 25 березня. До ранку понеділка пожежники продовжували гасити окремі осередки загоряння й розбирати завали в пошуках загиблих. За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.

Повідомлялось, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, у залах були люди.

Жертвами пожежі, за останніми даними, стали 53 людини, ще 16 вважаються зниклими безвісти.