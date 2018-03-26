У МЗС Британії заявили, що 20 країн вислали 134 російських шпигунів

Рішення про висилку російських шпигунів прийняли, зокрема, США, Канада, Швеція, Фінляндія, Україна, Естонія, Латвія.

У Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії заявили, що 20 країн вислали 134 співробітників російської розвідки.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter британського зовнішньополітичного відомства.

«Рішучі міжнародні заходи наших союзників та партнерів, що послідували за попереднім видворенням 23 неоголошених російських співробітників розвідки. Росія не зможе порушувати міжнародні правила безкарно» - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що 20 країн вирішили вислати 134 російських співробітників розвідки. Серед цих країн - США, Канада, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Румунія, Чехія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія та Албанія.

Першою російських дипломатів видворила Британія.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Скрипаль і його донька досі перебувають в лікарні у комі.

Ситуація навколо отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки й одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

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Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Сьогодні, 26 березня, президент Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що 14 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на нервово-паралітичну атаку в британському Солсбері.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі. Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.