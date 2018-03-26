Лідер КНДР здійснив несподіваний візит до Китаю – ЗМІ

Наразі немає офіційного підтвердження візиту Кім Чен Ина до Китаю та інформації про його тривалість.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив несподіваний візит до столиці Китаю Пекіну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає Радіо Свобода.

Журналісти зазначають, що це його перша відома поїздка за кордон із 2011 року, коли він очолив КНДР.

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Наразі немає інформації про тривалість візиту Кім Чен Ина до Китаю і його зустрічі.

Японська газета Kyodo News писала, що Кім Чен Ин прибув до Пекіну спеціальним потягом. За словами журналістів, поїзд був схожим на той, який незадовго до своєї смерті використовував батько лідера Північної Кореї Кім Чен Ір під час візиту до Китаю у 2011 році.

Офіційного підтвердження інформації про візит наразі немає.

Кім Чен Ір помер у грудні 2011 року у віці 69 років. Це призвело до успадкування влади в Пхеньяні наймолодшим з трьох його синів – Кім Чен Ином, якому на той час було, як вважають, 26 років. Кім Чен Ин був проголошений спадкоємцем ще в 2009 році.