Кім Чен Ин пообіцяв Трампу утриматися від ракетних випробувань

Президент США Дональд Трамп вірить, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин не буде проводити випробувань ракет аж до їх переговорів, дата і місце яких повинні бути узгоджені пізніше.

Президент США Дональд Трамп заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв утриматися від ракетних випробувань аж до їх двосторонньої зустрічі.

"Північна Корея не проводила ракетні випробування з 28 листопада 2017 року і обіцяла не робити цього аж до нашої зустрічі. Я вірю, що вони витримають цю обіцянку!", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter в суботу, 10 березня.

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Напередодні радник президента Південної Кореї з питань безпеки Чон Ий Ен повідомив, що глава КНДР запропонував Трампу "як можна швидше" провести переговори і з цією метою запросив його відвідати Пхеньян. За словами Чона, який передав Трампу відповідний лист від Кіма, президент США прийняв запрошення і готовий провести переговори в травні.

Чон також повідомив, що Кім погодився тимчасово припинити усі ядерні та ракетні випробування в КНДР і визнав, що планові військові навчання США і Південної Кореї повинні продовжуватися.

Білий дім, підтвердивши, що Трамп прийняв запрошення Кіма, повідомив, що дата і місце переговорів будуть узгоджені пізніше. Вашингтон "з нетерпінням чекає відмови Північної Кореї від ядерної програми, але вважає, що всі санкції і максимальний тиск повинні зберігатися", йдеться в повідомленні адміністрації США.