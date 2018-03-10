Кім Чен Ин пообіцяв Трампу утриматися від ракетних випробувань

22:27, 10 березня 2018
Світ
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Кім Чен Ин / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв утриматися від ракетних випробувань аж до їх двосторонньої зустрічі.

"Північна Корея не проводила ракетні випробування з 28 листопада 2017 року і обіцяла не робити цього аж до нашої зустрічі. Я вірю, що вони витримають цю обіцянку!", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter в суботу, 10 березня.

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Напередодні радник президента Південної Кореї з питань безпеки Чон Ий Ен повідомив, що глава КНДР запропонував Трампу "як можна швидше" провести переговори і з цією метою запросив його відвідати Пхеньян. За словами Чона, який передав Трампу відповідний лист від Кіма, президент США прийняв запрошення і готовий провести переговори в травні.

Чон також повідомив, що Кім погодився тимчасово припинити усі ядерні та ракетні випробування в КНДР і визнав, що планові військові навчання США і Південної Кореї повинні продовжуватися.

Білий дім, підтвердивши, що Трамп прийняв запрошення Кіма, повідомив, що дата і місце переговорів будуть узгоджені пізніше. Вашингтон "з нетерпінням чекає відмови Північної Кореї від ядерної програми, але вважає, що всі санкції і максимальний тиск повинні зберігатися", йдеться в повідомленні адміністрації США.

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Теги: #Трамп#Кім Чен Ин#ракетна програма КНДР