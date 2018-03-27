Під час отруєння екс-агента Скрипаля могли постраждати понад 130 людей - Мей

Росія протягом останніх 10 років вивчала способи доставки нервово-паралітичних речовин у Великобританії.

Понад 130 осіб могло постраждати від впливу нервово-паралітичного агента, яким отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час свого виступу в парламенті.

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Про це повідомляє Reuters. За її словами, у влади Британії є інформація, що протягом останніх 10 років Росія вивчала способи доправлення нервово-паралітичних речовин до країни, імовірно, для здійснення вбивств.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Скрипаль і його донька досі перебувають в лікарні у комі. Ситуація навколо отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки й одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів. Сьогодні, 26 березня, президент Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що 14 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на нервово-паралітичну атаку в британському Солсбері. У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.