На мітингу в Кемерові зажадали, щоб до них вийшов Путін

Люди прийшли на мітинг з плакатами «Корупція вбиває», «Ми всі замкнені в цьому зоопарку» і «Скільки реальних жертв?».

На стихійному мітингу в Кемерові до протестуючих вийшов віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивіль і заступник губернатора Володимир Чернов.

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Як повідомляє «Нова газета», натовп скандував «Правду!», «У відставку!» і вимагав, щоб до них вийшов президент Росії Володимир Путін, який сьогодні знаходиться в Кемерово.

Перші повідомлення про те, що в 9 ранку за місцевим часом відбудеться мітинг, з'явилися 26 березня. Вони поширювалися в телеграм-каналах і групах в соціальних мережах.

Вранці 27 березня з'ясувалося, що площа Рад, яка знаходиться перед будівлею адміністрації, оточена поліцією і перекрита огорожами. До того моменту на стихійний мітинг зібрав близько 300 осіб. Люди прийшли з плакатами «Корупція вбиває», «Ми всі замкнені в цьому зоопарку» і «Скільки реальних жертв?». Через півгодини навпроти адміністрації зібралося більше тисячі людей, їх пропустили на площу до східців будівлі.