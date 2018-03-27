Путін зустрівся з мітингувальниками в Кемерові і попросив не сумніватися в кількості загиблих

Путін закликав не сумніватися в офіційних даних про кількість загиблих у пожежі і пообіцяв, що всі винні в трагедії будуть покарані.

Президент Росії Володимир Путін у вівторок під час своєї поїздки в Кемерово зустрівся з ініціативною групою громадян, які висловлювали недовіру до ходу розслідування пожежі в торговому центрі "Зимова вишня". Він закликав не сумніватися в офіційних даних про кількість загиблих у пожежі і пообіцяв, що всі винні в трагедії будуть покарані.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Відмітимо, що раніше в соцмережах почала поширюватися інформація, що кількість загиблих під час пожежі може сягати кількох сотень і влада приховує реальні дані.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.