Американське видання назвало російські винищувачі хорошими лише "на папері"

Індія все більше стурбована зростаючими військовими можливостями Китаю, які пов'язані з новими винищувачами серії J-20 та російськими Су-35. Це означає, що геополітичні інтереси Нью-Делі наближають його до Вашингтону, а не до Москви.

Індія може відмовитись від російських винищувачів на користь американських через проблеми у роботі російського обладнання та погану післяпродажну підтримку.

Про це йдеться в публікації американського військово-політичного видання The National Interest.

Сьогодні Індія знаходиться в пошуках двомотороного винищувача і серед претендентів розглядається американський Super Hornet, європейський Eurofighter Typhoon, французький Rafale і російські Су-35 або МіГ-35.

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«Російські винищувачі пропонують гарний показник на папері, але Індія була розчарована поганою післяпродажною підтримкою і частими поломками в більшій частині російського обладнання, включаючи літаки МіГ-29 та Су-30МКІ», – йдеться в публікації.

Також зазначається, що індійські чиновники все більше розчаровуються у програмі російського винищувача Су-57, публічно скаржачись на недостатньо потужні двигуни, недоступність характеристик і відсутність прозорості щодо того, що стоїть за цими проблемами.

Як підкреслює видання, Індія історично спиралася на Радянський Союз, а потім на Росію, щоб забезпечити свою військову техніку, тому відмова від програми Су-57 на користь американського F-35 ризикує охолодити ці відносини.

У Нью-Делі стверджують, що не прагнуть придбати F-35. Тим не менш, Індія все більше стурбована зростаючими військовими можливостями Китаю, які пов’язані з новими винищувачами серії J-20 та російськими Су-35. Це означає, що геополітичні інтереси Нью-Делі наближають його до Вашингтону, а не до Москви, про що свідчить підписана в 2016 році угода про розподіл ресурсів.