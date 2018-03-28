Трамп і Мей відзначили важливість ліквідації російських шпигунських мереж

Лідери США та Британії обговорили шляхи унеможливлення нападів із застосуванням хімічної зброї у майбутньому з боку РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей відзначили важливість ліквідації російських шпигунських мереж у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатами телефонної розмови президента США та прем'єра Британії.

"Обидва лідери погодилися щодо важливості ліквідації російських шпигунських мереж у Сполученому Королівстві та у Сполучених Штатах, щоби припинити російську підпільну діяльність та запобігти майбутнім атакам із застосуванням хімічної зброї на території кожної з країн", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Трамп і Мей обговорили те, як прийняття законодавчого акту про доступ до інформації в інших країнах покращить взаємодію між правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Мей заявила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу у Сполученому Королівстві.