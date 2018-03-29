Помітингували і досить: у Кемерові залишається оточеною центральна площа (фото)

11:44, 29 березня 2018
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Центральна площа Кемерово оточена / фото Лентач

За словами голови облради Олексія Синіцина, це необхідно для того, щоб "жалоба не перетворювалася на політичне дійство", передає A42.RU.

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"Коли йшов мітинг на площі, там були різні категорії людей. Там, звичайно, були убиті горем родичі, не співчувати яким ми не можемо. Але там були й інші люди. Там були люди в масках і люди, які за командою вигукували ті гасла, які потрібно було вигукувати, щоб заводити натовп. І я їх бачив особисто, цих людей", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Кемерові у зв'язку з трагедією в торговому центрі близько 4 тисяч людей зібралися на мітинг неподалік від будівлі адміністрації і вимагали відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #Росія#пожежа#мітинг#Кемерово