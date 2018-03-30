У Кемерові знову пожежа: горить житловий будинок (відео)

На місці події працюють співробітники МНС.

У Кемерові загорівся житловий будинок на вулиці Кірова, 27.

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Про це у Twitter повідомила координатор місцевого штабу політика Олексія Навального Ксенія Пахомова.

В управлінні МНС по Кемеровській області підтвердили цю інформацію, передає "Дождь".

"Так, загоряння є. Наші співробітники працюють на місці. Інформація щодо пожежі уточнюється", - сказали у прес-службі регіонального управління МНС.

У Кемерово горить житловий будинок за адресою Кірова, 27. — Ксенія Пахомова (@ks_pakhomova) March 30, 2018

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.