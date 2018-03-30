У Кемерові знову пожежа: горить житловий будинок (відео)
У Кемерові загорівся житловий будинок на вулиці Кірова, 27.
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Про це у Twitter повідомила координатор місцевого штабу політика Олексія Навального Ксенія Пахомова.
В управлінні МНС по Кемеровській області підтвердили цю інформацію, передає "Дождь".
"Так, загоряння є. Наші співробітники працюють на місці. Інформація щодо пожежі уточнюється", - сказали у прес-службі регіонального управління МНС.
У Кемерово горить житловий будинок за адресою Кірова, 27.— Ксенія Пахомова (@ks_pakhomova) March 30, 2018
Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.
За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.
Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.