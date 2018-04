У США помер "перший шпигун" холодної війни

Йому подобалося служити - пригоди, відсутність правил і свобода робити, що заманеться, були привабливі.

У США у віці 102 років помер колишній співробітник Управління стратегічних служб (OSS) Ірвінг Айзексон, який шпигував за громадянами СРСР та радянськими військами в Німецькій Демократичній Республіці (НДР) за часів холодної війни.

Як розповіли Portland Press Herald члени сім'ї Ірвінга Айзексон, він помер 28 березня в хоспісі в місті Оберн.

Ірвінг Айзексон закінчив школу права Гарвардського університету. У часи Другої світової війни його відправили до Великобританії, де він став працювати на OSS. «Йому подобалося служити. Пригоди, відсутність правил і свобода робити, що заманеться, були привабливі»,- розповів його син.

Після війни Ірвінг Айзексон переїхав в НДР, де і почав стеження за радянськими громадянами і військовими. Про свою роботу він пізніше розповів у книзі під назвою «Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians» («Мемуари шпигуна-любителя: історія першого шпигуна OSS під час холодної війни»), що вийшла в 2001 році.