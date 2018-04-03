Працюй чотири дні - отримуй за п'ять: у Новій Зеландії працедавець влаштував трудовий експеримент

Суть експеримента - запровадити чотириденний робочий тиждень, не змінюючи при цьому зарплатні.

У новозеландській компанії Perpetual Guardian тимчасово запровадили чотириденний робочий тиждень, при цьому робітники продовжують отримувати зарплатню таку саму, як при п'ятиденному графіку.

Цей експеримент розпочався на початку березня і триватиме шість тижнів до середини квітня. Після чого планують зібрати данні про ефективність робітників. Якщо експеримент матиме позитивний ефект на продуктивність, такий режим планують ввести вже у липні, повідомляє The Guardian.

Читайте такожУ 2018 році українці матимуть 11 державних вихідних (список)Зараз компанія знаходиться на півшляху експерименту. Деякі працівники кажуть, що додатковий вихідний дає їм змогу зайнятися домашніми справами, на які раніше часу не вистачало. Таким чином працівники повертаються на роботу позитивнішими та енергічнішими.

Однак голова відділу по роботі з персоналом зауважує, що деякі працівники не зрозуміли, що маючи три вихідних, чотири робочих дні мають продуктивнішими. Чи матиме експеримент позитивний результат покаже дослідження.

Видання зазначає, що скорочений робочий день практикується у багатьох країнах. Так, наприклад, серед країн, в яких люди витрачають найменше часу на роботу - Німеччина, Данія, Норвегія, Нідерланди - країни, які займають верхні позиції у рейтингах процвітання та якості життя.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у квітні українці матимуть два додаткових вихідних. Вихідними днями, крім звичайних вихідних, будуть 9 та 30 квітня (понеділок). Причиною цього є те, що 8 квітня (неділя) буде Великдень. Відповідно, вихідний переноситься на наступний день. 30 квітня українці відпочиватимуть, бо неробочий день 1 травня припадає на вівторок, однак цей вихідний доведеться відпрацьовувати 5 травня.