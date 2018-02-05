Україна за рік опустилася на 5 позицій у світовому рейтингу процвітання

У рейтингу процвітання Україна опинилася на найнижчій сходинці серед своїх сусідів.

Україна втратила 5 сходинок у світовому рейтингу процвітання опинившись на 112 місці з 149 країн.

Рейтинг рівня життя щороку складає лондонський інститут Legatum. В ньому країни розставленні за так званим індексом процвітання, який вираховується за 9 показниками: стан економіки, бізнес, влада, освіта, охорона здоров’я, соціальний капітал, екологія, захищенність та персональна свобода громадян.

У загальному рейтингу показника процвітання Україна впала на 5 позицій з 107 до 112 у порівнянні з попередн роком. А з початку існування рейтингу (2006 року) Україна втратила цілих 17 позицій.

Згідно індексу, у порівнянні з минулим роком, позиції України покращилися лише у трьох категоріях: економіка (з 88 місця до 84), соціальний капітал (найбільший зріст - з 135 до 115 місця) та екологія (зі 112 до 108).

Згідно з рейтингом, найбільш розвиненою категорією в Україні є освіта. За цим критерієм Україна входить у топ-50, влаштувавшись на 48 місці. Найвідсталішими ж категоріями стали "охорона здоров'я" та "безпека". За цими показниками Україна займає 135 місце з можливих 149.

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Найгіршим за усі роки існування рейтингу став у 2017-му показник влади, який показує ефективність уряду, рівень демократії та політичної участі, а також верховенства права. Найкращим цей показник був у 2007 році (113 місце), у 2017 ж Україна зайняла лише 130 сходинку.

За загальним індексом Україна опинилася у рейтингу між країнами Бангладеш та Буркіна Фасо (111 та 113 місце відповідно). У трійку лідерів рейтингу увійшли Норвегія, Нова Зеландія та Фінляндія, а закриває таблицю Ємен.

Серед сусідів України найвищу сходинку займає Польща (32 місце), далі йдуть: Словаччина (35), Угорщина (45), Румунія (46), Білорусь (95), Молдова (98), Росія (101).

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 83 місце у рейтингу демократій країн світу.