Людина-ракета, Брехливий Тед і Слабкий: американські ЗМІ склали рейтинг придуманих Трампом образ

Прізвисько "брехун Обама" розташувалось на дванадцятій сходинці рейтингу.

Після того як президент США Дональд Трамп в черговому пості в твіттері назвав свого попередника на посту лідера американської держави «брехуном Обамою», американські ЗМІ склали рейтинг придуманих Трампом образ.

CNN склав рейтинг придуманих ним прізвиськ.

У трійку потрапили глава КНДР, названий «маленькою людиною-ракетою» (Little Rocket Man), а також «Брехун Тед» (Lyin' Ted) і «Слабкий». Два останніх прізвиська Трамп використовував для кандидата від республіканців Теда Круза і супротивника на пост президента США від Республіканської партії в 2016 році Джеба Буша.

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Крім того, у список увійшли прізвиська, придумані Трампом для американських політиків, в тому числі «Покахонтас» (Pocahontas), «Малюк Марко» (Little Marco), «Скиглій Стів» (Sloppy Steve), «Безчесна Хіларі» (Crooked Hillary), «Підла Дайенн» (Sneaky Діана), «1 за Кейсика» (1 for 38 Kasich), а також «Ел Франкенштейн» (Al Frankenstien).

Прізвисько Обами виявилося на дванадцятій сходинці рейтингу.

Раніше ЗМІ підрахували, скількох людей Трамп образить за перший строк свого президенства.