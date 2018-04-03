Людина-ракета, Брехливий Тед і Слабкий: американські ЗМІ склали рейтинг придуманих Трампом образ

20:41, 03 квітня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

CNN склав рейтинг придуманих ним прізвиськ.

У трійку потрапили глава КНДР, названий «маленькою людиною-ракетою» (Little Rocket Man), а також «Брехун Тед» (Lyin' Ted) і «Слабкий». Два останніх прізвиська Трамп використовував для кандидата від республіканців Теда Круза і супротивника на пост президента США від Республіканської партії в 2016 році Джеба Буша.

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Крім того, у список увійшли прізвиська, придумані Трампом для американських політиків, в тому числі «Покахонтас» (Pocahontas), «Малюк Марко» (Little Marco), «Скиглій Стів» (Sloppy Steve), «Безчесна Хіларі» (Crooked Hillary), «Підла Дайенн» (Sneaky Діана), «1 за Кейсика» (1 for 38 Kasich), а також «Ел Франкенштейн» (Al Frankenstien).

Прізвисько Обами виявилося на дванадцятій сходинці рейтингу.

Раніше ЗМІ підрахували, скількох людей Трамп образить за перший строк свого президенства.

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Теги: #образи#Дональд Трамп