США виділяють країнам Балтії $170 мільйонів на допомогу в галузі оборони

США продовжуватимуть сприяти зміцненні оборонних спроможностей країн Балтії.

Сполучені Штати Америки виділяють Естонії, Латвії та Литві близько 170 мільйонів доларів на допомогу в галузі оборони.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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"Сполучені Штати планують надати близько 100 мільйонів доларів на придбання великокаліберних боєприпасів та 70 мільйонів доларів на підготовку і програми з оснащення Балтійських країн з метою зміцнення потенціалу національних армій або сил безпеки на державному рівні в Естонії, Латвії та Литві", - йдеться у повідомленні.

Також США продовжують покращувати оборонну та безпекову інфраструктуру в країнах Балтії, зміцнювати їхні державні зусилля зі зміцнення стійкості країн та нарощувати оборонні спроможності за допомогою програм з безпеки.

У зв'язку з цим зазначається, що країни Балтії щорічно отримують 3,5 млн дол. відповідно до Міжнародної програми військового навчання та підготовки.

Раніше УНІАН повідомляв, що президенти трьох країн Балтії на зустрічі в Білому домі 3 квітня попросять президента США Дональда Трампа зробити більше для стримування Росії.