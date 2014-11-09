Китай вкладе у відродження "Шовкового шляху" $40 млрд

Голова Китаю Сі Цзіньпін повідомив про свій великий інвестиційний проект на зустрічі з главами Бангладеш, Камбоджі, Лаосу, Монголії, М'янми, Пакистану і Таджикистану. Згідно з планами глави Китаю, метою створення фонду Шовкового шляху і зведення нової інфраструктури є розвиток транспортних зв'язків в Азії, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

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Сі Цзіньпін також висловив сподівання, що проект з часом залучить інвесторів, однак не надав ніякої конкретики щодо того, яким чином фонд функціонуватиме і коли стартує будівництво інфраструктурних об'єктів.

Також на зустрічі із президентами згаданих країн глава Китаю заявив, що країна надасть їх населенню до 20 тис. робочих місць для тренування "професіоналів по об'єднанню" у найближчі 5 років.

Великий шовковий шлях - караванна дорога, що зв'язувала торгівлю між Східною Азією і Середземномор'ям. Бере свою назву від основного експортного в Середні століття товару Китаю - шовку.