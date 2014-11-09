Німеччина відзначає падіння Берлінської стіни

У столиці ФРН 9 листопада почалися основні урочистості з нагоди 25-річчя падіння Берлінської стіни, що стала за час свого існування символом "холодної війни" і розколу Європи, повідомляє ТАСС.

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Біля меморіального комплексу "Берлінська стіна" на вулиці Бернауер штрасе пройшла пам'ятна церемонія з покладанням квітів, у якій взяли участь канцлер Ангела Меркель, правлячий бургомістр Берліна Клаус Воверайт, державний міністр у справах культури і масових комунікацій ФРН Моніка Грюттерс, дипломати, правозахисники. В розташованої там же Каплиці Примирення, яка є частиною меморіалу, було звершено богослужіння в пам'ять про тих, хто загинув, намагаючись подолати стіну.

У виставкових приміщеннях комплексу Меркель відкрила 9 листопада нову постійну експозицію під назвою "1961-1989. Берлінська стіна".