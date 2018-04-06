Amazon витратить $1 мільярд на п'ять сезонів серіалу «Володар перснів»

Компанія Amazon придбала права на екранізацію всесвіту «Володаря перснів» у листопаді минулого року за $250 млн.

Серіал за мотивами роману-епопеї Джона Рональда Руела Толкіна «Володар перснів» триватиме як мінімум п'ять сезонів.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Компанія Amazon придбала права на екранізацію всесвіту «Володаря перснів» у листопаді минулого року за $250 млн. Тепер $1 млрд планується витратити на виробництво серіалу.

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Відзначається, що Amazon довелося практично битися зі стримінговим сервісом Netflix за право зняти своє шоу за мотивами творів Толкіна. У підсумку Netflix програв у війні ставок, і видавництво HarperCollins і кінокомпанія New Line Cinem передали права на зйомку Amazon.

Також видання розповіло про певні «матеріали з повнометражних екранізацій» Пітера Джексона, які увійдуть у новий серіал.

Наприкінці березня повідомлялося, що сторони угоди обговорювали три сезони серіалу за мотивами «Володаря перснів». Кінотрилогія «Володар перснів» Пітера Джексона виходила на великий екран з 2001 по 2003 рік.