Нові санкції США не завадять зустрічі Трампа з Путіним - Білий дім

Чиновники в США продовжать роботу над організацією майбутньої зустрічі Трампа з Путіним.

Нові санкції США проти Росії не вплинуть на підготовку зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

Вона зазначила, що чиновники в США продовжать роботу над організацією зустрічі з Путіним у майбутньому.

"Як сказав президент, він хоче мати добрі відносини з Росією, але це буде залежати від деяких дій росіян", - сказала прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, секретар департаменту казначейства США Стівен Мнучін заявив, що Сполучені Штати сьогодні, 6 квітня, шляхом запровадження санкцій покарали російських олігархів та представників владних еліт за дестабілізаційну діяльність їх уряду в усьому світі.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, глава ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акимов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ по соціально-економічному співробітництву з державами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцєв, голова комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, глава правління і заступник голови ради директорів ПАТ "Газпром" Олексій Міллер та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" та російська алюмінієва компанія "Русал".

Крім того, під обмеження потрапили Агрохолдинг «Кубань», російська промислова група «Базовый Элемент», а також група компаній En+ Group, яка керує активами Олега Дерипаски в сфері енергетики, кольорової металургії та гірничодобувної промисловості.

Окрім них, російська автомобілебудівна компанія «Группа ГАЗ», підприємство «Газпром бурение», енергетичної компанії "ЕвроСибЭнерго", компанія "Ладога Менеджмент" та компанії "Ен Пі Ві Інжиніринг".

Водночас у списку опинились генеральний директор і співвласник ВАТ "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов, заступник міністра оборони РФ та тимчасово губернатор Тульської області Олексій Дюмін, президент футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург) Сергій Фурсенко, підприємець і член Федеральних зборів РФ від Дагестану Сулейман Керімов, банкір та президент-голова правління ВТБ Андрій Костін, мільйонер Владислав Резник, підприємець та колишній зять президента РФ Володимира Путіна Кирило Шамалов, помічник президента РФ Євген Школов, підприємець та депутат Держдуми Андрій Скоч, статс-секретар - заступник голови Банку Росії Олександр Торшин, повноважний представник Президента Російської Федерації в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, начальник Головного управління по протидії екстремізму МВС РФ Тимур Валіулін, глава Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) Олександр Жаров та директор Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації Віктор Золотов.

Також у списку санкцій значаться імена громадянина Італії та Венесуели Леоне Мартінеза і громадянина Мексики Жезуса Переза Алвеара.

Довідка УНІАН. 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон «Протидія супротивникам Америки через санкції» (CAATSA), який передбачає посилення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.