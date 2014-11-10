Малайзія стверджує, що не дістала повний доступ до місця падіння Боїнгу-777

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Тун Разак сказав на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні.

«Ми сподіваємося, що обидві сторони дозволять забезпечити безперешкодний і повний доступ до місця катастрофи літака. На жаль, цього не сталося. Малайзія не є якоюсь зацікавленою стороною учасників геополітичного конфлікту, який розгортається в цьому регіоні. Вона стала жертвою того, що відбувається зараз у цьому регіоні», - сказав Разак.

Він відзначив, що сподівається на допомогу Путіна для того, щоб зрозуміти, що насправді відбулося з авіалайнером.

«За чотири місяці Малайзія втратила вже два літаки, тому це є особливо несприятливою подією для нас. Ми сподіваємося на активну співпрацю зі всіма країнами регіону, і найважливіше – це дістати доступ до місця катастрофи авіалайнера. Тому припинення вогню для нас стане важливою умовою для того, щоб ми дістали доступ до місця катастрофи», - сказав він.

Разак сподівається, що обидві сторони дотримуватимуться перемир'я.

Читайте такожПутін заявив, що бойовики не контролюють місце падіння Боїнгу-777«Проте, те перемир'я, яке було досягнуто, не дотримується обома сторонами. І ось де ми зараз перебуваємо: на даний момент більше питань, ніж відповідей. І ми сподіваємося, що ви допоможете нам розібратися в причинах того, що сталося з авіалайнером», - сказав він.

Сьогодні, 10 листопада, представник бойовиків із так званої «ДНР» Андрій Пургін заявив, що уламки збитого в липні терористами на Донбасі малайзійського «Боїнгу» вивозитимуться за «тижнів два».

Про це він сказав журналістам у Раді Федерації Росії в Москві.

"Зараз готуються до цього (вивезення уламків літака - УНІАН). Це технічно складно, думаю, (це зажадає) тижнів два", - сказав Пургін, відповідаючи на питання, коли може початися вивезення уламків малайзійського «Боїнгу».

За його словами, вивезення здійснюватиметься залізничним транспортом через Запорізьку область. Пургін повідомив, що уламки збиратимуть бойовики.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється проросійськими бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.