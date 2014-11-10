Бойовик Пургін вирішив замість гривень у "ДНР" ввести "загадкові фантики"

У Москві так званий "заступник голови ради міністрів ДНР" Андрій Пургін заявив про можливість запровадження на окупованих територіях "місцевих грошей".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Раді федерації.

«Є варіант своїх грошей, своєї валюти, це додаткові місцеві гроші. Це як «баварський варіант»», - сказав Пургін.

Водночас, він зазначив, що найбільш перспективним залишається створення бівалютної валютної зони - гривня і російський рубль.

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За його словами, над цим питанням працюють "дві експертні групи", але остаточного рішення поки що не прийнято.

Водночас представник луганських бойовиків, "голова Верховної ради ЛНР" Олексій Карякін заявив, що "на сьогоднішній момент залишається валюта гривня, але, враховуючи, що є дефіцит гривневої маси, ті міста, які розташовані у безпосередній близькості з кордоном з РФ, самі перейшли на російську валюту - рубль".

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.