Німеччина відповіла Горбачову, що саме РФ порушила міжнародне право

Офіційний Берлін наголосив, що відповідальність за погіршення відносин із Заходом лежить саме на Росії. "Слід пам’ятати, що не НАТО протягом останнього часу порушував міжнародне право, а Росія", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, зауваживши, що уряд Німеччини разом зі своїми партнерами і надалі називатиме речі своїми іменами, наводить його слова інформагенція AFP, передає DW.DE.

Читайте такожНімеччина вже виключила можливість скасування санкцій проти РФ

Порушення міжнародного права з боку Москви полягає в анексії Криму, "активній дестабілізації" Східної України та порушення Будапештського меморандуму 1994 року, яким закріплювалася територіальна цілісність України, пояснив Штеффен Зайберт.

Нагадаємо,Михайло Горбачов розкритикував Захід за політику "тріумфалізму", яку той начебто розпочав після розпаду СРСР.