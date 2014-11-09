Горбачов закликав Євросоюз зрозуміти РФ і зняти санкції

Про це він заявив на урочистостях з нагоди 25-тої річниці падіння Берлінського муру в Берліні, повідомляє DW.DE з посиланням на агентство dpa. "Світ на порозі нової "холодної війни". Дехто каже, що вона вже почалась", - зазначив Михайло Горбачов у контексті кризи в Україні. За його словами, в останні місяці мав місце "колапс довіри" між Заходом та Росією.

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В зв'язку з цим він звинуватив Захід, особливо США, у невиконанні своїх обіцянок після 1989 року. Замість цього, на думку колишнього президента СРСР, Вашингтон оголосив себе переможцем у "холодній війні" і скористався слабкістю Росії. Михайло Горбачов переконаний, що події останніх місяців є наслідками "короткозорої політики" та ігнорування інтересів партнера.

Михайло Горбачов закликав до стабілізації німецько-російських відносин, адже, на його думку, безпека в Європі не можлива без німецько-російського партнерства.

Такох в ході своєї промови він закликав зрозуміти поточну політику Москви в українському конфлікті, і закликав ЄС та Росію до поступового взаємного зняття санкцій. Передусім мають бути скасовані санкції, накладені ЄС і США проти російських політиків, вважає він.