У партії Меркель порадили Путіну "злізти з пальми на землю"

Як передає РАР, таку заяву зробив політик очолюваної Ангелою Меркель партії ХДС Карл-Георг Веллман в ефірі німецького телебачення ARD.

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"Путін повинен злізти з пальми на землю. Ми хочемо йому в цьому допомогти", - сказав Карл-Георг Веллман, зазначивши, що це активно, але безуспішно, намагалися зробити глава німецького уряду Ангела Меркель і міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Карл-Георг Веллман сказав, що для російського президента є складним визнати свої помилки. "Російська пропаганда розкрутилася -- говорять про фашистську хунту в Києві. Важко відкликати це назад і сказати: "ми домовляємося про мир", - підкреслив політик, зазначивши, що це - безальтернативний шлях.

Карл-Георг Веллман сказав, що Володимир Путін міг би гідно вийти із ситуації, якщо б почав дбати про інтереси держави через створення зони вільної торгівлі з Європейським союзом, при тому, що ЄС готовий до таких розмов.

За його словами, російський президент останнім часом навпаки діяв ірраціонально і сприяв об'єднанню Європи, реанімації НАТО та відновленню трансатлантичних зв'язків.

Карл-Георг Веллман зазначив, що Росія за будь-яких обставин залишиться найбільшим сусідом Євросоюзу, і сказав, що Європа без росіян була б "неповною", нагадавши про "енергетичний і людський потенціал" країни, але при цьому він зазначив, що для діалогу необхідні "розумні партнери".