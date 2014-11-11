У СНД мають намір працювати з бойовиками з "ДНР" і"ЛНР" у разі "міжнародного визнання"

Голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявляє, що так звані «вибори» 2 листопада у підтримуваних Росією «ДНР» і «ЛНР» «відбулися», і висловлює намір з ними працювати у разі «міжнародного визнання».

Про це він сказав журналістам у Мінську, повідомляє РІА «Новости».

«Це суверенне право народу вирішувати свою долю. Вибори відбулися… Міжнародна практика показує, що подібні процеси проходять і в інших країнах, наприклад, у Шотландії і Каталонії», - заявив Лебедєв.

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Він зазначив, що Виконком СНД «оцінку давати не може», але розглядає «вибори» в «ЛНР» і «ДНР» «як доконаний факт».

«Сьогодні ми керуємося позицією керівництва України у контактах з невизнаними республіками «ДНР» і «ЛНР». Ми підтримуємо контакти з Україною, вона залишається повноправним членом СНД», - сказав Лебедєв і уточнив, що «якщо ці республіки одержать міжнародне визнання, то ми в СНД теж працюватимемо з ними».

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на сайті Виконкому СНД з'явилася інформація про «визнання» анексії Росією Криму і відділення від України контрольованих проросійськими бойовиками територій Донбасу. Пізніше карта України на цьому сайті була виправлена, і їй «повернули» окуповані Росією території.

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Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Також російські вантажівки вивозять устаткування з українських військових заводів на Донбасі.