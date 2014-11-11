Російські депутати пропонують продавати ювелірні вироби за паспортом

Депутати пропонують продавати ювелірні вироби вартістю дорожче 15 тисяч рублів за паспортом. Відповідний законопроект, який було розміщено на порталі Держдуми, до парламенту вніс депутат від фракції «Єдина Росія» Валерій Язєв, повідомляє Lenta.ru.

У чинному законі «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» пропонується прописати, що без ідентифікації покупця можна придбати ювелірні вироби на суму менше 15 тисяч рублів. На 100 тисяч рублів ювелірні вироби без паспорта можна буде купувати при використанні персоніфікованого електронного засобу платежу.

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У разі, якщо в продавців виникнуть підозри, що операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», паспорт питатимуть незалежно від суми покупки.

На думку автора ініціативи, вона має «забезпечити сумірність заходів, спрямованих на запобігання або скорочення відмивання грошей та фінансування тероризму, з виявленими ризиками».